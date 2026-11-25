Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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25.11.2026 22:00:13
Here's How Much $100 Invested In Take-Two Interactive 10 Years Ago Would Be Worth Today
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24.11.26
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23.11.26
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Analysen zu Take Two
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