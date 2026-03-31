Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
|
31.03.2026 19:50:39
Here's Why Shares in Hecla Mining Surged Higher Today
Shares in Hecla Mining Co (NYSE: HL) popped 7% at 1 p.m. today as the market bid the stock higher amid a rise in silver prices. The rise in the latter is somewhat double-edged for investors. It comes as equity markets rose in response to commentary from President Trump, alluding to the potential ending of attacks on Iran. All of which is fine, but the corollary is that, for the moment, silver and silver stocks like Hecla are correlated with equity markets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hecla Mining Co.
|
16.02.26
|Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Hecla Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Hecla Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)