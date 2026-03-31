Hecla Mining Aktie

Hecla Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854693 / ISIN: US4227041062

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31.03.2026 19:50:39

Here's Why Shares in Hecla Mining Surged Higher Today

Shares in Hecla Mining Co (NYSE: HL) popped 7% at 1 p.m. today as the market bid the stock higher amid a rise in silver prices. The rise in the latter is somewhat double-edged for investors. It comes as equity markets rose in response to commentary from President Trump, alluding to the potential ending of attacks on Iran. All of which is fine, but the corollary is that, for the moment, silver and silver stocks like Hecla are correlated with equity markets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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