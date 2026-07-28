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HF Sinclair Corporation Aktie

HF Sinclair Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000

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28.07.2026 12:38:05

HF Sinclair Corp Q2 Income Advances

(RTTNews) - HF Sinclair Corp (DINO) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $892 million, or $4.93 per share. This compares with $208 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, HF Sinclair Corp reported adjusted earnings of $960 million or $5.31 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 53.2% to $10.390 billion from $6.784 billion last year.

HF Sinclair Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $892 Mln. vs. $208 Mln. last year. -EPS: $4.93 vs. $1.10 last year. -Revenue: $10.390 Bln vs. $6.784 Bln last year.

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