HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
|
06.01.2026 09:25:00
HHLA: Hamburger Hafengesellschaft will Minderheitsaktionäre loswerden
Mehr als 95 Prozent halten die Stadt Hamburg und der Investor MSC bereits, nun wollen sie auch die verbliebenen Aktionäre an der HHLA herauskaufen. Damit dürfte das Unternehmen langfristig von der Börse verschwinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
|22,80
|6,54%
