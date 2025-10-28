HHLA Aktie
|Auswirkungen der US-Zölle
28.10.2025 10:01:38
HHLA-Aktie dennoch höher: Gewinnprognose erneut nach unten korrigiert
Die Hamburger Hafen und Logistik AG erwartet einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 160 Millionen und 175 Millionen Euro, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung von Montagabend hervorgeht. Zuvor hatte der Konzern einen Gewinn von 195 bis 215 Millionen Euro prognostiziert. Zunächst berichtete der NDR.
Die HHLA begründete die abermals gesenkte Prognose mit weltwirtschaftlicher Unsicherheit. Das Umfeld sei zuletzt weniger robust gewesen als angenommen. "Dies zeigt sich vor allem in den anhaltenden Störungen der Lieferketten." Die HHLA betreibt unter anderem Containerterminals; das Geschäft ist daher von internationalen Handelsströmen abhängig.
Via XETRA notiert die HHLA-Aktie zeitweise 1,9 Prozent höher bei 21,50 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX)
