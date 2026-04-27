Hitachi FY25 Net Income Rises

(RTTNews) - Hitachi (6501.T) reported that fiscal 2025 net income attributable to stockholders increased to 802.4 billion yen from 615.7 billion yen, prior year. Earnings per share was 176.63 yen compared to 133.72 yen. Adjusted operating income increased to 1.2 trillion yen from 971.6 billion yen.

For fiscal 2025, ended March 31, 2026, consolidated revenues were 10.59 trillion yen, up 8% year over year. The revenues increased, driven by Lumada business expansion, strong demand for transmission equipment in Energy sector, solid digital demand in Japan in Digital Systems & Services sector, and robust business performance for Rail Control business in Mobility sector.

For the year ending March 31, 2027, the company expects: net income attributable to stockholders of 850.0 billion yen, adjusted operating income of 1.3 trillion yen, and revenues of 11.1 trillion yen.

Shares of Hitachi are trading at 5,356 yen, up 2.43%.

