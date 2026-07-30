HNI Corp Q2 Sales Increase

(RTTNews) - HNI Corp (HNI) revealed earnings for second quarter of $51.1 million

The company's bottom line totaled $51.1 million, or $0.70 per share. This compares with $48.2 million, or $1.02 per share, last year.

Excluding items, HNI Corp reported adjusted earnings of $92.6 million or $1.27 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 120.7% to $1.472 billion from $667.1 million last year.

HNI Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.1 Mln. vs. $48.2 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.02 last year. -Revenue: $1.472 Bln vs. $667.1 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 20 % To 25 %

Third quarter Guidance Non-GAAP diluted earnings per share for the third quarter of 2026 are expected to increase at a rate in the mid-to-high 20 percent range from third quarter 2025 levels.