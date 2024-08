Hohe Nachfrage in Asien: Rational legt stärker zu als erwartet

LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster RATIONAL hat im ersten Halbjahr von einer hohen Nachfrage in Asien profitiert. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 581 Millionen Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Landsberg mitteilte. Dabei legte der Erlös im zweiten Quartal um sechs Prozent auf den Rekordwert von knapp 295 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im ersten Halbjahr um zehn Prozent auf 149 Millionen Euro zu. Rational übertraf sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten leicht. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt./zb/jha/