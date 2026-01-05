Applied Aktie

Applied für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

05.01.2026 23:36:11

Hood River Trims Applied Digital Equity Holding

Hood River Capital Management LLC trimmed its holding in Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), reducing the position by 812,377 shares, according to a Nov. 14 SEC filing.Hood River Capital Management LLC reported selling 812,377 shares of Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) during the third quarter, as disclosed in its Nov. 14 SEC Form 13F filing. The post-trade stake stands at 21,046,654 shares, worth $482.8 million as of Sept .30. The position, with a 5.7% weighting, remains the fund’s largest disclosed holding.Hood River sold a portion of its Applied Digital stake, now representing 5.7% of 13F assets under management after the trade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs

Analysen zu Applied Co Ltd

Aktien in diesem Artikel

Applied Co Ltd 4 355,00 -1,58% Applied Co Ltd
Applied Digital Corporation Registered Shs 25,30 -1,56% Applied Digital Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kommen kaum vom Fleck -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

