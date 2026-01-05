Applied Aktie
Hood River Trims Applied Digital Equity Holding
Hood River Capital Management LLC trimmed its holding in Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), reducing the position by 812,377 shares, according to a Nov. 14 SEC filing.Hood River Capital Management LLC reported selling 812,377 shares of Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) during the third quarter, as disclosed in its Nov. 14 SEC Form 13F filing. The post-trade stake stands at 21,046,654 shares, worth $482.8 million as of Sept .30. The position, with a 5.7% weighting, remains the fund’s largest disclosed holding.Hood River sold a portion of its Applied Digital stake, now representing 5.7% of 13F assets under management after the trade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Applied Co Ltdmehr Analysen
