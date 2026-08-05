Host Hotels & Resorts Aktie

Host Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 00:16:52

Host Hotels & Resorts Q2 Profit Rises

(RTTNews) - Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) on Wednesday reported higher second-quarter and first-half 2026 results, driven by revenue growth and improved funds from operations.

For the second quarter, revenue increased 3.4 percent to $1.64 billion from $1.59 billion a year earlier. Net income rose to $237 million from $221 million in the prior-year quarter. Earnings per share increased to $0.35 from $0.32. Nareit FFO per share improved to $0.62 from $0.57, while Adjusted FFO per share increased to $0.63 from $0.58.

For the first half of 2026, revenue increased 3.3 percent to $3.29 billion from $3.18 billion a year earlier. Net income attributable to Host Inc. rose to $731 million from $469 million in the prior-year period. Earnings per share increased to $1.06 from $0.67. Nareit FFO per share rose to $1.28 from $1.20, while Adjusted FFO per share increased to $1.30 from $1.21.

HST is currently trading after hours at $25.09, down $0.04 or 0.16 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Host Hotels & Resorts Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Host Hotels & Resorts Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Host Hotels & Resorts Inc. 20,06 -7,24% Host Hotels & Resorts Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen