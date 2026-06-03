EXTREME Aktie

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WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008

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03.06.2026 12:03:20

Hotter 2026 and El Nino could trigger extreme fires

More than 150 million hectares — over twice the size of Texas — burned globally in the first months of 2026. With a high chance of a supercharged El Nino, the second half of the year could be even worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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