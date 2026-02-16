Duolingo Aktie

Duolingo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

16.02.2026 06:45:00

How Buying Duolingo Today Could 10x Your Net Worth

Duolingo (NASDAQ: DUOL) is a contrarian pick for investors seeking a shot at 10x returns. A 70% drop over the past year and a 36% year-to-date drop don't sound inspiring, but it's this type of pessimism that can spark a huge rally when Duolingo reports earnings on Feb. 26.This stock traded above $500 per share last year, and while some investors rightfully argued that it was overvalued at that level, the drop to roughly $100 per share is overdone at this point. These are some of the reasons why Duolingo stock looks undervalued and can produce a 10x return.Duolingo is a language learning app. If you want to learn Spanish, you can use Duolingo's gamified app to come across new vocabulary and practice your dialogue. Duolingo offers this experience for other languages and has expanded to other subjects like math and chess.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Duolingo Inc 112,57 0,46% Duolingo Inc

