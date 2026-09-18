KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.09.2026 17:02:00
Huawei packt 4096 KI-Beschleuniger in einen riesigen Server
Mit dem KI-Beschleuniger Ascend 960 wechselt jetzt auch Huawei auf flottes High Bandwidth Memory. Systeme skalieren vor allem in die Breite.
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