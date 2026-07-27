Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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27.07.2026 16:08:00
I Asked AI to Plan My Financial Independence Strategy. It Got 2 Things Completely Wrong.
I'm developing a bit of a love-hate relationship with AI. While I love using it as a tool to analyze my work-related data and my personal financial strategy, I hate that it's putting my writing career at risk of serious disruption. That recently led me to turn to my potential replacement to help me craft a financial independence strategy. It helped me develop a very detailed plan of action to future-proof my finances from AI disruption. However, AI did get a few things completely wrong when planning my financial future. Here are two big mistakes it made and what I learned from the exercise.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Independence Holding CoShs
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