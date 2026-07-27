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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Index im Blick 27.07.2026 16:01:38

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen

Beim NASDAQ Composite lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent stärker bei 25 076,80 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,04 Prozent auf 25 236,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 975,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 261,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 076,80 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 297,62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Wert von 24 887,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 108,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,92 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 13,82 Prozent auf 3,46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,27 Prozent auf 97,42 USD), JetBlue Airways (+ 5,79 Prozent auf 5,58 USD), Oracle (+ 5,12 Prozent auf 120,88 USD) und Geron (+ 4,58 Prozent auf 1,49 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-7,70 Prozent auf 19,79 USD), Microvision (-6,91 Prozent auf 0,23 USD), Southside Bancshares (-5,41 Prozent auf 32,36 USD), World Acceptance (-4,60 Prozent auf 195,27 USD) und ASML (-3,92 Prozent auf 1 688,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3 051 613 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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America's Car-Mart Inc. 3,36 10,53% America's Car-Mart Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 465,00 -4,87% ASML Holding NV NY Registered Shs
Cirrus Logic Inc. 117,25 0,21% Cirrus Logic Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 -3,03% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 19,79 -7,70% Donegal Group Inc. (B)
Geron Corp. 1,33 7,11% Geron Corp.
JetBlue Airways Corp. 4,84 4,31% JetBlue Airways Corp.
Microvision Inc. 0,21 -3,88% Microvision Inc.
NVIDIA Corp. 175,84 -3,32% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 106,86 5,59% Oracle Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,05 -1,93% SIGA Technologies Inc.
Southside Bancshares Inc 32,47 -5,09% Southside Bancshares Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 86,39 6,93% Strategy (ex MicroStrategy)
World Acceptance Corp. 173,00 10,90% World Acceptance Corp.

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NASDAQ Comp. 24 958,63 -0,07%

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