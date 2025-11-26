ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Investition im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,18 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 226,347 ACS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 78,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 722,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,23 Prozent gesteigert.
ACS wurde am Markt mit 19,32 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu ACS S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|80,00
|1,78%