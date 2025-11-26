IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACS-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,18 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 226,347 ACS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 78,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 722,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,23 Prozent gesteigert.

ACS wurde am Markt mit 19,32 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at