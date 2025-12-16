IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Bankinter, eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,14 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 629,195 Bankinter,-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 816,88 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 15.12.2025 auf 14,01 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 128,17 Prozent.

Insgesamt war Bankinter, zuletzt 12,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at