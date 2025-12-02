IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Enagas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Enagas-Investment gewesen.

Am 02.12.2024 wurde die Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,821 Enagas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 109,73 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Anteils am 01.12.2025 auf 14,26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,97 Prozent zugenommen.

Enagas war somit zuletzt am Markt 3,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at