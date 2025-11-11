IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Enagas-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Enagas-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Enagas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,365 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,18 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 841,50 EUR wert. Mit einer Performance von -15,85 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

