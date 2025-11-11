Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Performance unter der Lupe
|
11.11.2025 10:03:38
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Enagas-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Enagas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,365 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,18 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 841,50 EUR wert. Mit einer Performance von -15,85 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enagas S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Enagas-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.11.25
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|Ausblick: Enagas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.25
|IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: Hätte sich eine Enagas-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
|
30.09.25