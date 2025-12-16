Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

Enagas-Anlage im Blick 16.12.2025 10:03:58

IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Enagas von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Enagas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Enagas-Papier an diesem Tag 20,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,975 Enagas-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 13,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,94 Prozent verringert.

Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Enagas S.A. 13,37 -0,96% Enagas S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

