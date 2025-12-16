IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Enagas von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Enagas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Enagas-Papier an diesem Tag 20,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,975 Enagas-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 13,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,94 Prozent verringert.

Enagas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at