WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

Rentabler Enagas-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Enagas-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,05 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 586,682 Enagas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 08.12.2025 8 198,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,98 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,01 Prozent.

Enagas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

