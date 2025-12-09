Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Rentabler Enagas-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
IBEX 35-Titel Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,05 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 586,682 Enagas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 08.12.2025 8 198,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,98 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,01 Prozent.
Enagas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!