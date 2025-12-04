Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Rentables Inmobiliaria Colonial,-Investment?
|
04.12.2025 10:03:38
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 185,536 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 5,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 194,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,06 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!