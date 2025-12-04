IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 185,536 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 5,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 194,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,06 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at