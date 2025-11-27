Inmobiliaria Colonial Aktie

Lukrative Inmobiliaria Colonial,-Anlage? 27.11.2025 10:03:20

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,02 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hat, hat nun 166,113 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 859,63 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Anteils am 26.11.2025 auf 5,18 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,04 Prozent abgenommen.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

