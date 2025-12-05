Red Electrica Aktie

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

Lukratives Red Electrica SA-Investment? 05.12.2025 10:03:38

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 17,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,480 Red Electrica SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,36 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 12,16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Red Electrica SA eine Marktkapitalisierung von 8,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Red Electrica SA 15,12 0,27% Red Electrica SA

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

