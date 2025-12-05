IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 17,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,480 Red Electrica SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,36 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 12,16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Red Electrica SA eine Marktkapitalisierung von 8,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at