Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Lukrative Solaria Energia-Investition?
|
19.11.2025 10:05:09
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Solaria Energia-Aktie bei 0,86 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 11 627,907 Solaria Energia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 17,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205 348,84 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 953,49 Prozent.
Solaria Energia wurde am Markt mit 2,20 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
