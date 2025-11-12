IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,19 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Solaria Energia-Aktie investiert, befänden sich nun 54,975 Solaria Energia-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 15,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 829,03 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,10 Prozent.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at