IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Amadeus IT-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,96 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 175,562 Amadeus IT-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.10.2024 11 320,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,48 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,20 Prozent zugenommen.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 27,93 Mrd. Euro wert. Der Amadeus IT-Börsengang fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Amadeus IT-Aktie auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at