Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Amadeus IT-Investment im Blick
|
14.11.2025 10:03:43
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.11.2020 wurden Amadeus IT-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Amadeus IT-Papier bei 56,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,500 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 67,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 919,97 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,20 Prozent.
Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 29,53 Mrd. Euro. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers lag beim Börsengang bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|
10:03
