IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Amadeus IT-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,52 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,398 Amadeus IT-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,45 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 04.04.2024 auf 57,54 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,55 Prozent.

Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 25,40 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Anteile an der Börse STN war der 28.04.2010. Zum Börsendebüt des Amadeus IT-Papiers wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at