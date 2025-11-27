IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 6,74 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,848 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 106,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,90 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 1,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

