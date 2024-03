IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 14.03.2019 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,65 EUR. Bei einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,837 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 9,15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 785,41 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,46 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 4,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at