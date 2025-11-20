Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

Performance unter der Lupe 20.11.2025 10:04:01

IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers betrug an diesem Tag 7,77 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,700 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 12,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 612,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,26 Prozent erhöht.

Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 7,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

