Acerinox Aktie

Acerinox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

Frühe Anlage 03.12.2025 10:04:23

IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Acerinox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 108,048 Acerinox-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 299,82 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 29,98 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Acerinox eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

