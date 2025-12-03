ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Anlage im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen
ACS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,30 EUR. Bei einem ACS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,663 ACS-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (80,25 EUR), wäre das Investment nun 293,96 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 193,96 Prozent gesteigert.
ACS wurde am Markt mit 19,83 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!