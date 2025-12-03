IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie Anlegern gebracht.

ACS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,30 EUR. Bei einem ACS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,663 ACS-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (80,25 EUR), wäre das Investment nun 293,96 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 193,96 Prozent gesteigert.

ACS wurde am Markt mit 19,83 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at