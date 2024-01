IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 58,22 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,762 Amadeus IT-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.01.2024 gerechnet (64,00 EUR), wäre das Investment nun 10 992,79 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 9,93 Prozent gleich.

Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 28,72 Mrd. Euro wert. Der Amadeus IT-Börsengang fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at