IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fluidra von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Fluidra-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,12 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,459 Fluidra-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 956,88 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 21.11.2025 auf 23,08 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,31 Prozent eingebüßt.
Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
