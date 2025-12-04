IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,15 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investierten, hätten nun 194,363 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 408,16 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 03.12.2025 auf 7,25 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,82 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at