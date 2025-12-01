Repsol Aktie
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 7,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 137,822 Repsol-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 15,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 202,39 EUR wert. Mit einer Performance von +120,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 17,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
