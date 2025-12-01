IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 7,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 137,822 Repsol-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 15,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 202,39 EUR wert. Mit einer Performance von +120,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 17,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at