IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
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29.04.2026 18:47:08
IDEX (IEX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.April 29, 2026, at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IDEX Corp.
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30.04.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEX-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.04.26
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23.04.26
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16.04.26
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14.04.26
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09.04.26
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02.04.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Verlust hätte ein IDEX-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.03.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu IDEX Corp.
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