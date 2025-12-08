CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
08.12.2025 21:30:00
If CoreWeave Does This 1 Thing, Its Stock Will Double in 2026
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has taken its investors on a roller-coaster ride in 2025. After a fairly lackluster IPO, its stock stayed flat for a month or so before spiking. It reached a return as high as 359% before peaking, and has slowly tumbled back to today's stock price. It's still up over 100% from its IPO price, marking a successful investment. However, I think it could double in 2026 if it does just one thing. This task won't be easy, but if it can be accomplished, I will be an immediate buyer of the stock alongside the rest of the market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!