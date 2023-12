Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Schlusskurs vom Donnerstag

Schlussendlich beendete der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 16 751,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,692 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,419 Prozent stärker bei 16 822,50 Punkten, nach 16 752,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 713,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 890,11 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,055 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.11.2023, den Stand von 15 748,17 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 15.09.2023, mit 15 893,53 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.12.2022, einen Stand von 13 986,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 19,06 Prozent aufwärts. Bei 17 003,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,06 Prozent auf 22,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,52 Prozent auf 189,35 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 38,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,37 Prozent auf 64,37 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,25 Prozent auf 46,17 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Symrise (-7,62 Prozent auf 98,02 EUR), adidas (-2,47 Prozent auf 192,52 EUR), Fresenius SE (-1,71 Prozent auf 28,09 EUR), QIAGEN (-1,12 Prozent auf 39,00 EUR) und Commerzbank (-1,09 Prozent auf 10,44 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 042 162 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 171,361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at