STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,31 Prozent leichter bei 4 776,62 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,106 Prozent leichter bei 4 786,42 Punkten in den Handel, nach 4 791,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 792,94 Punkte, das Tagestief hingegen 4 769,03 Zähler.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,260 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 563,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 548,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 454,41 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,09 Prozent zu. Bei 4 826,72 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 1,28 Prozent auf 248,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,20 Prozent auf 29,60 EUR), GSK (+ 1,17 Prozent auf 16,40 GBP), Unilever (+ 0,84 Prozent auf 44,10 GBP) und Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 50,87 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-6,05 Prozent auf 10,01 GBP), UBS (-1,89 Prozent auf 32,20 CHF), Richemont (-1,63 Prozent auf 157,25 CHF), Rheinmetall (-1,11 Prozent auf 1 912,00 EUR) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 63,68 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22 624 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,073 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

