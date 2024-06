INDEX-MONITOR: Tui und Rational wieder im MDax - Douglas steigt in SDax auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reisekonzern TUI und der Großküchenausrüster RATIONAL kehren wieder in den MDAX ein. Die Deutsche Börse verkündete die Wiederaufnahme am Mittwochabend bei ihrer Juni-Überprüfung der Indizes gemeinsam mit mehreren anderen Wechseln. Die im März an die Börse zurückgekehrte Parfümeriekette Douglas wurde im Kleinwerte-Index SDAX aufgenommen. Im DAX blieb alles beim Alten.

Die Deutsche Börse überprüfte die Indizes der Dax-Familie, bestehend aus dem Leitindex Dax, dem MDax für mittelgroße Unternehmen, dem SDax für die kleineren Unternehmen sowie dem Technologiewerte-Index TecDAX. Die Änderungen treten am Montag, 24. Juni, in Kraft.

Neben Tui und Rational wird ab dann auch der Nutzfahrzeughersteller TRATON im MDax gelistet - dieser steigt aus dem SDax auf. Dafür steigen das Biotechunternehmen MorphoSys, der Wechselrichterhersteller SMA Solar und der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) in den Kleinwerte-Index ab.

Aus dem SDax müssen sich zudem Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen), der Versicherer W&W (WüstenrotWürttembergische) und der Wasserstoff-Spezialist thyssenkrupp nucera verabschieden.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ngu/ck/gl