Infineon-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Barclays hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Auseinanderentwicklung in der europäischen Chipbranche voran, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Große Investitionen und deren Start in den nächsten zwölf Monaten könnten anstehen. Mit Blick auf Infineon sei die Frage zentral, ob der Chiphersteller seine Ziele für die Autosparte senkt. Der Experte rechnet aber erst mit möglichen Kürzungen im Jahr 2025, auch wenn der Autoendmarkt wegen des langsameren Wachstums bei E-Autos abbremsen dürfte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Infineon konnte um 11:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 20,27 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 229 710 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 verlor die Aktie 15,5 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 07.05.2024 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.