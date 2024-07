Infineon weitet Patentverletzungsklage gegen Innoscience aus und reicht Beschwerde bei U.S. International Trade Commission ein

München, 26. Juli 2024 – Die Infineon Technologies AG hat am 23. Juli 2024 die vor dem Bezirksgericht im Northern District of California anhängige Klage gegen Innoscience (Zhuhai) Technology Company, Ltd. und Innoscience America, Inc. und verbundene Unternehmen (im Folgenden: Innoscience) erweitert. Die Erweiterung beruht auf der Verletzung von drei weiteren Patenten, die sich auf die Galliumnitrid-Technologie (GaN) von Infineon beziehen. Darüber hinaus hat Infineon heute eine Klage bei der U.S. International Trade Commission (USITC) eingereicht, die sich auf die gleichen vier Patente bezieht, die Gegenstand der Klage sind. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG