Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt am Mittwochmittag ab

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,40 Prozent leichter bei 25 432,23 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent fester bei 25 662,19 Punkten, nach 25 533,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 663,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 389,73 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,055 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 221,75 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 839,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 070,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,25 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,76 Prozent auf 260,70 USD), Analog Devices (+ 3,44 Prozent auf 241,44 USD), Marvell Technology (+ 2,63 Prozent auf 91,68 USD), Microchip Technology (+ 2,36 Prozent auf 56,00 USD) und Cisco (+ 2,13 Prozent auf 73,24 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palantir (-4,84 Prozent auf 181,71 USD), Datadog A (-3,33 Prozent auf 191,27 USD), Zscaler (-3,02 Prozent auf 321,28 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,87 Prozent auf 609,11 USD) und Palo Alto Networks (-2,56 Prozent auf 212,68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 871 664 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,176 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

