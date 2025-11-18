Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.11.2025 19:23:44
Meta wins US case that threatened split with WhatsApp and Instagram
Social media group has beaten antitrust suit brought by the Federal Trade CommissionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!