International Aktie

International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

07.02.2026 13:15:03

International ETFs: VXUS Chases Global Growth While IEFA Prioritizes Predictability

Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) and iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) both offer broad international equity exposure, but VXUS includes emerging markets while IEFA sticks to developed markets and comes with a marginally higher yield and lower volatility.Both VXUS and IEFA are popular options for adding non-U.S. equities to a portfolio, but they differ in coverage, risk profile, and sector makeup. This comparison highlights how VXUS's inclusion of emerging markets contrasts with IEFA's focus on developed economies, and examines where each fund may fit for investors seeking global diversification.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
