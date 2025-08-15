Investment-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Energiekonzern habe seine Zuversicht bekräftigt, im Gesamtjahr mit dem Ergebnis im Zielband zu liegen, schrieb Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen und betonte, es seien Kurstreiber in Sicht.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:12 Uhr 1,5 Prozent auf 35,11 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 11,08 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 525 305 RWE-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2025 um 25,8 Prozent.

