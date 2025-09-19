HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert./rob/mf/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMT

