RWE Aktie

35,32EUR 0,04EUR 0,11%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.09.2025 11:02:08

RWE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,24 € 		Abst. Kursziel*:
19,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,91%
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten