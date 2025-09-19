RWE Aktie
|35,32EUR
|0,04EUR
|0,11%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo verschaffe dem Versorger finanziellen Spielraum, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für den Gewinn je Aktie 2027 und 2030 seien durch die Flexibilität der Kapitalverwendung untermauert./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,24 €
|
Abst. Kursziel*:
19,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,91%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
18.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
18.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
17.09.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
17.09.25
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.09.25
|Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet RWE-Aktie (finanzen.at)